Với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, Điều 4 về thu nhập được miễn thuế, Luật bổ sung quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tại khoản 2 Điều 11 về phương pháp tính thuế, Luật quy định Chính phủ quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với các trường hợp, trong đó có điểm b: "Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng. Doanh thu quy định tại điểm này được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật này".

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu quy định tại điểm này.

Miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện

Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung quy định tại Điều 15 về các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế khác, bao gồm:

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.

Tại Điều 7 thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 3 như sau: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều này đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế".

Đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2%

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tại Điều 6 về giá tính thuế bổ sung quy định: Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang.

Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Luật cũng bổ sung quy định giá của 1m2 đất là giá đất theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và được ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Đặc biệt, Luật bổ sung quy định đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức thuế suất 0,03%.”.