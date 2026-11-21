Thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng

Chiều 21/11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), trong đó, mở rộng trường hợp được sử dụng quỹ dự trữ tài chính. Bên cạnh việc hỗ trợ ngân sách xử lý những khó khăn về cân đối thu, chi, nguồn quỹ này còn có thể được tạm ứng cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể, tại Điều 12 về quỹ dự trữ tài chính, Luật quy định quỹ được sử dụng trong phạm vi số dư hiện có và theo những trường hợp được pháp luật cho phép. Trong đó, khoản tạm ứng phục vụ các chương trình, nhiệm vụ, dự án kết cấu hạ tầng quan trọng phải được hoàn trả trong vòng 36 tháng kể từ ngày tạm ứng. Tổng các khoản tạm ứng tối đa không quá 50% số dư đầu năm của quỹ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất)

Quy định này tạo thêm một phương án huy động nguồn lực tài chính trong phạm vi ngân sách địa phương, nhất là đối với những dự án hạ tầng quan trọng cần được thúc đẩy tiến độ. Thay vì chỉ sử dụng quỹ để xử lý các tình huống thiếu hụt hoặc nhiệm vụ cấp bách, Luật cho phép nguồn lực này tham gia hỗ trợ quá trình triển khai các công trình có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, thời hạn hoàn trả tối đa 36 tháng cho thấy đây là cơ chế tạm ứng có giới hạn về thời gian, không phải khoản cấp phát bổ sung hoặc nguồn vốn được sử dụng lâu dài. Cùng với đó, mức trần 50% số dư đầu năm của quỹ là giới hạn nhằm kiểm soát quy mô sử dụng, bảo đảm quỹ vẫn duy trì được nguồn lực cho những nhiệm vụ khác theo quy định.

Quỹ dự trữ tài chính vẫn phải bảo đảm vai trò dự phòng

Theo Luật, quỹ dự trữ tài chính do Chính phủ và UBND cấp tỉnh lập từ nhiều nguồn, gồm tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của cấp ngân sách, kết dư ngân sách, khoản bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo khả năng cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Số dư quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không được vượt quá 25% dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó, không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên (nếu có). Đây là giới hạn về quy mô tích lũy của quỹ, đồng thời tạo cơ sở để quản lý nguồn lực dự phòng trong phạm vi ngân sách.

Ngoài việc tạm ứng cho các dự án hạ tầng quan trọng, Luật tiếp tục quy định những trường hợp quỹ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách. Cụ thể, quỹ có thể cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán khi nguồn thu chưa tập trung kịp; thời gian tạm ứng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày tạm ứng.

Một trường hợp khác là sử dụng quỹ để đáp ứng nhu cầu chi khi thu ngân sách hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt dự toán đã được Quốc hội, HĐND quyết định. Nguồn quỹ cũng có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định kinh tế vĩ mô; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách vẫn chưa đủ nguồn.

Đối với nhóm nhiệm vụ này, mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư đầu năm của quỹ. Như vậy, Luật phân định các mục đích sử dụng quỹ với những giới hạn khác nhau: tạm ứng phục vụ nhu cầu chi khi nguồn thu chưa kịp tập trung có thời hạn tối đa 12 tháng; sử dụng để xử lý thiếu hụt, nhiệm vụ cấp bách có mức trần 70% số dư đầu năm; còn tạm ứng cho dự án hạ tầng quan trọng phải hoàn trả trong tối đa 36 tháng và tổng mức tạm ứng không vượt quá 50% số dư đầu năm.