Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Sáu, 18:58, 27/03/2026
VOV.VN - Chiều 27/3, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Đồng Văn Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Mã Thị Tươi- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lý RoTha- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Quốc Vũ- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bà Võ Thị Mỹ Trang- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đồng Văn Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Trương Cảnh Tuyên- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Hòa- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Chí Hùng- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Khởi- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Vương Quốc Nam- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh: Trưởng các ban của HĐND thành phố; Uỷ viên UBND thành phố; Hội thẩm nhân dân TAND thành phố, Hội thẩm nhân dân TAND khu vực…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đồng Văn Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026- 2031 cho biết, HĐND thành phố sẽ cùng với UBND thành phố, các cấp, các ngành nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện đúng các quy định của Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đầy đủ chức năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội tại địa phương; tạo bước đột phá trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics; công nghiệp chế biến; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục và đào tạo; y tế chuyên sâu; khoa học công nghệ; văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc, đúng theo mục tiêu Nghị quyết số 59 ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Ông Lê Quang Tùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Đồng Văn Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026- 2031 tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và các Ủy viên UBND thành phố

Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ sẽ nghiêm túc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy hết trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của đại biểu HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và của nhân dân thành phố..

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Thành ủy Cần Thơ HĐND kỳ 2026-2031 Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND
Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
Các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031
Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh
