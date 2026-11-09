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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thứ Hai, 19:47, 09/11/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam.

chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga se tham chinh thuc viet nam hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, tháng 4 năm 2026. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13/11/2026.

Lê Tuyết/VOV
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