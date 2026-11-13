Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Quốc hội Việt Nam

Phát biểu trước phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko vui mừng khi một lần nữa được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp; chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11); cho biết, tại nước Nga cũng có một ngày lễ tương tự, đó là Ngày Thống nhất dân tộc, vừa được tổ chức vào ngày 4/11. Đây là minh chứng sinh động cho sự tương đồng và gắn bó trong vận mệnh lịch sử của hai dân tộc Nga và Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước các đại biểu Quốc hội

Nhắc lại câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Chủ tịch Matviyenko tin tưởng rằng, những lời thơ ấy đã khắc họa một cách sâu sắc nhất ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đánh giá rất cao việc nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ mà Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh chống quân xâm lược, bà Matviyenko dẫn chứng câu Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng khẳng định, những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được ngày nay cho thấy những người đã chiến đấu vì nền độc lập của đất nước không hề chiến đấu vô ích và những hy sinh của họ không hề uổng phí. Những mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Bà Matviyenko điểm lại những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước cách đây 25 năm, vào năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam. Sự kiện trọng tâm trong năm nay là chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ cảm kích khi trong chương trình chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Hội đồng Liên bang Nga. Đối với các thượng nghị sĩ Liên bang Nga, đây là một vinh dự lớn lao.

“Sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cũng như mối quan hệ cá nhân đặc biệt tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ hai nước. Chuyến thăm đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô đã diễn ra cách đây 75 năm. Ngày nay, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước đang không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko khẳng định.

Năm 2024, nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam. Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam hiện đang hoạt động hết sức tích cực. Đồng thời, các nhà lập pháp Nga và Việt Nam cũng đang phối hợp hiệu quả tại những diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tin tưởng rằng theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhấn mạnh, là một quốc gia thực sự độc lập, có chủ quyền, Việt Nam luôn ủng hộ sự bình đẳng đầy đủ và thực chất trong quan hệ quốc tế. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Liên bang Nga. Hai nước cùng kiên định bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia. Nga và Việt Nam cũng chia sẻ những cách tiếp cận tương đồng trong việc xây dựng môi trường số an toàn và có chủ quyền.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko cũng điểm lại những hợp tác trong khuôn khổ đa phương của Việt Nam; khẳng định, Nga sẵn sàng tích cực hỗ trợ và tham gia công tác chuẩn bị của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Về hợp tác song phương, thương mại và kinh tế giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6%, vượt mức 6 tỷ USD. Trong sáu tháng đầu năm nay, con số này tiếp tục tăng thêm 14%.

Về hợp tác đầu tư, các doanh nghiệp liên doanh đang hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nhiều ngành nghề khác. Nga và Việt Nam đang từng bước phát triển hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục được đẩy mạnh. Đặc biệt, một quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục đưa hai quốc gia và hai dân tộc xích lại gần nhau là việc lãnh đạo hai nước tuyên bố năm nay là Năm hợp tác Nga – Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Các lĩnh vực khác như an toàn dịch tễ và an ninh sinh học, văn hóa, du lịch, hợp tác giữa các địa phương cũng đang được phát triển tích cực. Chủ tịch Matviyenko nhìn nhận xu hướng này không chỉ từ góc độ kinh tế mà còn là một cơ hội tốt để tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại chuyến thăm chính thức này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc gìn giữ ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.

“Hai nước chúng ta đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đã được thử thách qua thời gian và đạt được những kết quả quan trọng. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước. Trước mắt chúng ta, những người đại diện cho cơ quan lập pháp, là nhiệm vụ đầy trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của những mối quan hệ sâu sắc ấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko tin tưởng rằng, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường đúng đắn và đạt được những thành công mới.

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