English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Quốc hội Việt Nam

Thứ Sáu, 12:35, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay 13/11, tại hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu trước các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu trước phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko vui mừng khi một lần nữa được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp; chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11); cho biết, tại nước Nga cũng có một ngày lễ tương tự, đó là Ngày Thống nhất dân tộc, vừa được tổ chức vào ngày 4/11. Đây là minh chứng sinh động cho sự tương đồng và gắn bó trong vận mệnh lịch sử của hai dân tộc Nga và Việt Nam.

chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 1
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước các đại biểu Quốc hội

Nhắc lại câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Chủ tịch Matviyenko tin tưởng rằng, những lời thơ ấy đã khắc họa một cách sâu sắc nhất ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đánh giá rất cao việc nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ mà Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh chống quân xâm lược, bà Matviyenko dẫn chứng câu Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng khẳng định, những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được ngày nay cho thấy những người đã chiến đấu vì nền độc lập của đất nước không hề chiến đấu vô ích và những hy sinh của họ không hề uổng phí. Những mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Bà Matviyenko điểm lại những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước cách đây 25 năm, vào năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam. Sự kiện trọng tâm trong năm nay là chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ cảm kích khi trong chương trình chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Hội đồng Liên bang Nga. Đối với các thượng nghị sĩ Liên bang Nga, đây là một vinh dự lớn lao.

“Sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cũng như mối quan hệ cá nhân đặc biệt tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ hai nước. Chuyến thăm đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô đã diễn ra cách đây 75 năm. Ngày nay, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước đang không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko khẳng định.

Năm 2024, nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam. Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam hiện đang hoạt động hết sức tích cực. Đồng thời, các nhà lập pháp Nga và Việt Nam cũng đang phối hợp hiệu quả tại những diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng.

chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 2
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tin tưởng rằng theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhấn mạnh, là một quốc gia thực sự độc lập, có chủ quyền, Việt Nam luôn ủng hộ sự bình đẳng đầy đủ và thực chất trong quan hệ quốc tế. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Liên bang Nga. Hai nước cùng kiên định bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia. Nga và Việt Nam cũng chia sẻ những cách tiếp cận tương đồng trong việc xây dựng môi trường số an toàn và có chủ quyền.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko cũng điểm lại những hợp tác trong khuôn khổ đa phương của Việt Nam; khẳng định, Nga sẵn sàng tích cực hỗ trợ và tham gia công tác chuẩn bị của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Về hợp tác song phương, thương mại và kinh tế giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6%, vượt mức 6 tỷ USD. Trong sáu tháng đầu năm nay, con số này tiếp tục tăng thêm 14%.

Về hợp tác đầu tư, các doanh nghiệp liên doanh đang hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nhiều ngành nghề khác. Nga và Việt Nam đang từng bước phát triển hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục được đẩy mạnh. Đặc biệt, một quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục đưa hai quốc gia và hai dân tộc xích lại gần nhau là việc lãnh đạo hai nước tuyên bố năm nay là Năm hợp tác Nga – Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Các lĩnh vực khác như an toàn dịch tễ và an ninh sinh học, văn hóa, du lịch, hợp tác giữa các địa phương cũng đang được phát triển tích cực. Chủ tịch Matviyenko nhìn nhận xu hướng này không chỉ từ góc độ kinh tế mà còn là một cơ hội tốt để tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại chuyến thăm chính thức này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc gìn giữ ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.

“Hai nước chúng ta đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đã được thử thách qua thời gian và đạt được những kết quả quan trọng. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước. Trước mắt chúng ta, những người đại diện cho cơ quan lập pháp, là nhiệm vụ đầy trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của những mối quan hệ sâu sắc ấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko tin tưởng rằng, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường đúng đắn và đạt được những thành công mới.

* Một số hình ảnh

chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 3
chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 4
chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 5
chu tich hoi dong lien bang, quoc hoi lien bang nga valentina matviyenko phat bieu tai quoc hoi viet nam hinh anh 6
quoc-hoi-nga-14.jpg

Thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận Việt Nam-Nga

VOV.VN - Chiều tối nay (12/11), tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Lê Tuyết/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều tối nay, 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều tối nay, 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội