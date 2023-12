Chủ tịch nước: ASEAN - Trung Quốc cần chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia

Sáng 6/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu khai mạc.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố, Tổng Chưởng lý các nước ASEAN và Trung Quốc (và 2 Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ma Cao), đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao.

Khai mạc hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, thời gian qua tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, các yếu tố làm phát sinh tội phạm xuất hiện nhiều hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ thông tin, sự tiếp cận nhanh chóng của người dân đối với các dịch vụ mạng xã hội bên cạnh mặt tích cực và lợi ích thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đồng thời cũng là nguyên nhân trực tiếp tác động đến tính chất, hoạt động của tội phạm, phạm vi được mở rộng, kết nối xuyên biên giới, xuyên quốc gia và hoạt động mạnh mẽ, phổ biến trên môi trường mạng.

Bên cạnh những loại tội phạm mang tính truyền thống thì các loại tội phạm ngày càng trở nên linh hoạt hơn, gây nhiều hậu quả nặng nề hơn. Tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao đã trở thành vấn nạn toàn cầu đòi hỏi mỗi quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế, tăng cường đoàn kết, gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia để cùng chung tay giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu khai mạc hội nghị

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã lựa chọn chủ đề hội nghị lần thứ 13 là “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia” với muốn nhận được những ý kiến phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp hữu hiệu của mỗi quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Qua đó đảm bảo tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng ổn định, bền vững thực chất và hiệu quả.

Chung tay phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, ASEAN hiện là mái nhà chung của 10 thành viên với sự đa dạng về chế độ chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ phát triển, nhưng gắn kết chặt chẽ vì mục tiêu hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Là quốc gia láng giềng gần gũi, Trung Quốc đã sớm thiết lập quan hệ đối thoại và trở thành đối tác ngoại khối đầu tiên, quan trọng nhất của ASEAN từ năm 1991; năm 2003 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; năm 2021 ASEAN và Trung Quốc chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Cho đến nay, ASEAN và Trung Quốc đã triển khai nhiều cơ chế hợp tác, bao gồm hội nghị cấp cao thường niên và các hội nghị hợp tác chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật. Từ năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN và đã tích cực hợp tác với các nước thành viên để cùng xây dựng bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Trung Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam và ASEAN trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kiểm sát, công tố.

“Gần 20 năm, với 12 kỳ hội nghị đã được tổ chức, Hội nghị Viện trưởng viện kiểm sát, viện Công tố ASEAN - Trung Quốc đã chứng minh được giá trị tích cực, là diễn đàn quan trọng để những người đứng đầu cơ quan viện kiểm sát, viện công tố trong khu vực gặp gỡ trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác và chung tay giải quyết những thách thức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng với thời cơ, thách thức đan xen. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ mang đến những tiện ích to lớn cho con người, nhưng sự phát triển ấy cũng là môi trường để phát sinh một số loại tội phạm mới, như: lợi dụng công nghệ thông tin như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, đánh cắp thông tin cá nhân, phát tán mã độc... xảy ra ngày càng nhiều, với quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất ngày càng nguy hiểm, hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Chủ tịch nước cho rằng, các nước đã cùng nhau phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, thì nay, để đấu tranh hiệu quả chống loại tội phạm này, không có cách nào khác là phải tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, thống nhất hành động giữa cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Đánh giá cao Hội nghị này đã lựa chọn chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm trước sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của mỗi quốc gia, hội nghị sẽ tìm ra được giải pháp hữu hiệu, thống nhất hành động giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn đại biểu Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trình bày tham luận chỉ ra thách thức của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực; chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn của các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.Từ đó, đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung, thống nhất nhận thức và hành động về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.