Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

Tối 2/1/2018, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất). Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại lễ trao giải. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, việc tổ chức giải nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội, trong đó có vai trò hết sức quan trọng, tiên phong của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đoạt 2 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích. “Từ trạm thu phí Cai Lậy, cần xem xét lại loại hình đầu tư các dự án BOT", “Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Cơ quan nào bảo vệ - khen thưởng”, “Xử lý cán bộ, đau xót cũng phải làm” là 3 tác phẩm của VOV đoạt giải khuyến khích. Tác phẩm "Nhận diện lạm thu ở trường học từ góc nhìn dân chủ” của VOV đoạt giải C. Hai tác phẩm “Chống tham nhũng, một Bí thư Đảng ủy phường từng bị cắt chức” và “Góc khuất đằng sau hoạt động đấu thầu thuốc” của VOV đoạt giải B. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các các Ban, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. "Tăng cường, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, lãng phí" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Tối 2/1/2018, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất). Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại lễ trao giải. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, việc tổ chức giải nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội, trong đó có vai trò hết sức quan trọng, tiên phong của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đoạt 2 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích. “Từ trạm thu phí Cai Lậy, cần xem xét lại loại hình đầu tư các dự án BOT", “Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Cơ quan nào bảo vệ - khen thưởng”, “Xử lý cán bộ, đau xót cũng phải làm” là 3 tác phẩm của VOV đoạt giải khuyến khích. Tác phẩm "Nhận diện lạm thu ở trường học từ góc nhìn dân chủ” của VOV đoạt giải C. Hai tác phẩm “Chống tham nhũng, một Bí thư Đảng ủy phường từng bị cắt chức” và “Góc khuất đằng sau hoạt động đấu thầu thuốc” của VOV đoạt giải B. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các các Ban, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. "Tăng cường, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, lãng phí" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.