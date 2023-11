Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa, Long An

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An

Cùng dự có: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; nguyên lãnh đạo tỉnh Long An; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Cách đây 60 năm, chiến thắng trận Hiệp Hòa trên đất Long An đã ghi vào lịch sử như là một trong những điểm son chói lọi nhất trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ sau phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960), Mỹ đã đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt” với trọng tâm là lập “ấp chiến lược”. Trước tình thế đó, tháng 9/1963, Tỉnh ủy Long An chủ trương đẩy mạnh công cuộc phá “ấp chiến lược” lên một quy mô rộng lớn hơn. Hiệp Hòa - một trung tâm, căn cứ biệt kích vào loại lớn nhất ở Nam Bộ lúc bấy giờ đã được chọn làm mục tiêu tiến công nhằm tiêu diệt gây tiếng vang, phá hủy căn cứ và thu vũ khí bổ sung cho lực lượng của ta.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An

Chiến thắng trận Hiệp Hòa đã khai thông hành lang chiến lược của cách mạng ở Nam Bộ, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống kìm kẹp, đồn bốt của địch, mở đầu và dẫn đến cao trào đấu tranh chính trị của quần chúng nổi dậy phá Ấp chiến lược, giải phóng cơ bản tỉnh Long An vào năm 1964, tạo bước đột phá cho phong trào cách mạng ở Nam Bộ, góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt của địch.

Từ sau ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo năng động, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Long An đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân Long An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được trong thời gian qua. Sau những ngày đầu đứng lên đồng khởi, nhân dân Long An đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, cùng nhân dân cả nước đánh thắng mọi chiến lược chiến tranh của địch, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, tô đậm thêm truyền thống: trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc của Đảng bộ và nhân dân Long An.

Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Long An đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo vận dụng các nghị quyết Trung ương, đạt được những thành tựu nổi bật…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, chúng ta ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ, của quân và dân Long An giàu truyền thống cách mạng. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, sáng tạo trước những tình hình khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Tần

Trước khi tham dự buổi lễ, tại Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa – thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Tần (sinh năm 1891 - hy sinh năm 1941), người sáng lập chi bộ Đảng đầu tiên của Nam Kỳ, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Đồng chí là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong quá tình hoạt động cách mạng, giữa năm 1940, ông bị địch bắt, giam giữ, tra tấn dã man. Không thể khuất phục được người cộng sản kiên cường, ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí Võ Văn Tần cũng với các đồng chí tiền bối cách mạng khác là Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm

Cũng trong sáng nay, tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm, Thương binh, từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đày.