Chủ tịch nước gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân, hôm nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị “Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Những năm qua, các thế hệ thanh niên Công an luôn phát huy truyền thống, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức thi đua thực hiện các phong trào, hành động cách mạng. Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động thanh niên Công an đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, hành động cách mạng có ý nghĩa, trong đó nổi bật là phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tiêu biểu là tấm gương hy sinh anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm, Thượng úy Bùi Công Nguyên (Công an tỉnh Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy; tấm gương của Đại úy Phạm Phi Long, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm hy sinh trong khi chữa cháy ở phường Bình Hưng Hòa B để cứu người và tài sản của nhân dân… cùng nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu đại diện cho hàng vạn đoàn viên thanh niên đang ngày đêm công tác, chiến đấu trên các lĩnh vực, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng 20 đồng chí đoàn viên thanh niên Công an vinh dự được Bộ Công an trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017.

Chủ tịch nước cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề là phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Công an. Kịp thời phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên Đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cao đẹp, ước mơ hoài bão, niềm tin, khát vọng cho đoàn viên thanh niên công an. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đoàn trong công an nhân nhân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, trong đó phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước khác, gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy công an Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân cần thắp lên ngọn lửa xung kích, tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên, nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó, lan tỏa lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia.

Cùng với đó cần nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động do Đoàn tổ chức, qua đó, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đồng thời cần thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thanh niên Công an, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.”- Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu.



