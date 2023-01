Chủ tịch nước: Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế

Chiều 13/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước tiếp 25 đại biểu quốc tế của 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế của 15 quốc gia.

Tại buổi tiếp, các đại biểu quốc tế chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ nhiệt thành mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có thời gian diễn ra Hội nghị Paris, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam hiện nay.

Các ý kiến đánh giá Hiệp định Paris 1973 là “chiến thắng” xứng đáng của ngành ngoại giao Việt Nam, nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân các nước bằng nhiều hoạt động sôi động trên toàn cầu.

Một số đại biểu cho biết đã thăm Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đọng lại rất nhiều ấn tượng đặc biệt, từ đó trở thành những người bạn thân thiết với Việt Nam.

Nhấn mạnh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam luôn ở trong tim, các đại biểu cho biết vẫn thường xuyên thông tin để mọi người hiểu về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi quốc tế ủng hộ đòi công lý cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, thể hiện tình cảm sâu sắc, quan tâm, yêu mến Việt Nam nhiều năm qua.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết, ủng hộ quý báu mà các bạn bè quốc tế đã và đang dành cho Việt Nam và bày tỏ tin tưởng các bạn bè quốc tế sẽ mãi đồng hành với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bày tỏ xúc động khi lắng nghe chia sẻ, tình cảm chân thành của các đại biểu dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là bước ngoặt, mốc son, trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Hiệp định Paris về Việt Nam và chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã cho thế giới thấy rằng, một dân tộc nhỏ bé nhưng với quyết tâm, tinh thần, ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần tự chủ, tự cường, cùng với tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, có thể chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhiều lần.

Thắng lợi đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Hiệp định Paris củng cố niềm tin của nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và trở thành cảm hứng của cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, vì tự do, bình đẳng và bác ái.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, luôn ở bên cạnh Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khó nhất.

Sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó đã trở thành một phần của lịch sử kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như vì hòa bình, lẽ phải và công lý trên thế giới.

Chủ tịch nước cho biết, kể từ sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới. Từ một nước thuộc nhóm nghèo nhất và bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Việt Nam đã vươn lên gia nhập Nhóm nước thu nhập trung bình, có quy mô kinh tế lớn thứ 3 ASEAN. Năm 2022, ước tính GDP tăng 8,02% và GDP bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều của Liên Hợp Quốc ước còn khoảng 3,6%, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu quốc tế.

Trong đối ngoại, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 190/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có nhiều nước là "đối tác chiến lược", "đối tác toàn diện"; hiện là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng. Những thành tựu ấn tượng đó là minh chứng cho những thành công của sự nghiệp Đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đề cập tình hình thế giới dự báo có những biến động to lớn và phức tạp trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác ngăn chặn xung đột và chiến tranh, xây dựng một thế giới hoà bình, phát triển công bằng và bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách và là nguyện vọng thiết tha của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Đã phải trải qua nhiều hy sinh, đau thương và mất mát trong các cuộc chiến chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam hết sức trân quý và luôn đề cao những giá trị của hoà bình, đề cao những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước. Việt Nam luôn thuỷ chung với bạn bè quốc tế, kiên định đoàn kết, ủng hộ nhân dân các nước đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội./.