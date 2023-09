Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chào mừng Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng chuyến thăm lần này cùng với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã phản ánh tầm vóc của quan hệ, phù hợp với lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Tổng thống Joe Biden trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau luôn dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp; đồng thời tái khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ phát triển sâu rộng, hiệu quả, ổn định và bền vững, trên cơ sở các nguyên tắc mà hai bên đã nhất trí, bao gồm tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu Hoa Kỳ trong chuyến thăm. Tổng thống Joe Biden tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện mới xác lập, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao, nhất là thông qua các cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao của hai nước. Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã gửi thư mời Chủ tịch nước tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC tháng 11 năm nay tại San Francisco và vui vẻ nhận lời mời.

Về hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước hoan nghênh Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực sản xuất bền vững trên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp phụ trợ; đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đầu tư vào các dự án công nghệ cao, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai bên, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu đến 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng; bày tỏ mong muốn trường Đại học Fulbright sẽ trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, phục vụ sự phát triển không chỉ của Việt Nam mà của khu vực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo rất sâu sắc, một trong những nội dung hợp tác rất quan trọng đã góp phần hàn gắn, thúc đẩy quan hệ hai nước; đồng thời mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực này. Đề cập đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đây là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam và là cộng đồng có vai trò ngày càng tăng trong xã hội Hoa Kỳ; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt phát triển, đóng góp hơn nữa cho sự thịnh vượng của hai nước cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhất trí với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về những định hướng và những cam kết đối với quan hệ hai nước trong thời gian tới, Tổng thống Joe Biden chia sẻ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ quý báu của những người bạn lâu năm như cố Thượng nghị sỹ John McCain, nguyên Thượng nghị sỹ John Kerry, cũng như của đông đảo người dân Hoa Kỳ. Tổng thống bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa sau khi khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được xác lập.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải – hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; ủng hộ nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joe Biden

Nhân dịp này, trong không khí thân tình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng tặng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cuốn sách đặc biệt mang tên “Một con người, một con đường và một lịch sử: HỒ CHÍ MINH – THƯ GỬI NƯỚC MỸ” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Cuốn sách giới thiệu những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho nước Mỹ, từ những học sinh, những người phụ nữ, những người dân bình thường, những nhà báo…, tới những sỹ quan, thượng nghị sỹ, Ngoại trưởng và Tổng thống. Bức thư đầu tiên được viết năm 1919 dưới tên người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc và bức thư cuối cùng viết năm 1969 ký tên Hồ Chí Minh, Chủ tịch một quốc gia độc lập.

Những bức thư ngắn gọn trải dài trong suốt nửa thế kỷ (1919 – 1969) nhưng đã dựng lên chân dung một con người vĩ đại mang tên Hồ Chí Minh, dựng lên một con đường chân chính và dựng lên một lịch sử kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trân trọng tiếp nhận món quà đặc biệt và ý nghĩa này, cho biết sẽ dành thời gian đọc kỹ những lá thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong cuốn sách, để qua đó hiểu rõ hơn về giai đoạn lịch sử này trong quan hệ hai nước.

Sau hội kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chào mừng Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ./.