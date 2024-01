Cùng tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tới thăm, chúc Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các hộ gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đã đạt những kết quả quan trọng mọi mặt trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó là quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn ngày càng một tốt hơn. Huyện Trà Ôn đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo nghèo giảm còn 1,94%.

Chủ tịch nước tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Trà Ôn

Nhấn mạnh Trà Ôn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, phát huy truyền thống quý báu của quê hương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, đưa huyện nhà phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó là thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân, đưa Trà Ôn trở thành huyện không còn hộ nghèo trong tương lai gần.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc Khơ-me có đời sống ngày một tốt hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết và tặng các phần quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động huyện Trà Ôn.

*, Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc Tết các linh mục, tu sỹ, bà con giáo dân Giáo phận Vĩnh Long tại Tòa Giám mục Vĩnh Long.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Giáo phận Vĩnh Long

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc Giám mục Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và các linh mục, tu sỹ, cộng đồng giáo dân Giáo phận Vĩnh Long một mùa xuân mới nhiều niềm vui và đạt nhiều thành tựu mới; ghi nhận và đánh giá cao bà con Công giáo luôn sống tốt đời đẹp đạo và tích cực đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch nước nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Tòa thánh Vatican tháng 7/2023, ghi dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Thấu hiểu tâm tư đồng bào Công giáo Việt Nam, mới đây, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và tạo thuận lợi tối đa cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; đồng thời tạo điều kiện để các đồng bào các tôn giáo yên tâm sống tốt đời, đẹp đạo; hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Nhắc lại những thời điểm khó khăn mà đất nước đã vượt qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những lúc khó khăn nhất, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được phát huy; trong đó có những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam, nhất là trong thời gian dịch COVID-19. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn, cộng đồng Công giáo Giáo phận Vĩnh Long tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương; duy trì và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc Tết Giáo phận Vĩnh Long, Giám mục Huỳnh Văn Hai bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước; mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, mọi người dân trên cả nước đón một năm mới hạnh phúc, bình an, đất nước không ngừng đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Cũng trong sáng nay, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng và Nhà nước đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long.