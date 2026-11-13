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Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang bị kỷ luật sau tiêu cực điểm thi

Thứ Sáu, 19:55, 13/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng Phó Chủ tịch Vương Ngọc Hà và hàng loạt lãnh đạo sở, ngành của Tuyên Quang bị kỷ luật, sau vấn đề tiêu cực điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 13/11/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo thông cáo kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật nhiều tổ chức đảng, cán bộ tỉnh Tuyên Quang do vi phạm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2024-2026.

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Bà Vương Ngọc Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên, UBKT Trung ương nhận thấy:

Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ) và Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi có vi khạm, khuyết điểm tại kỳ thi tốt nghiệp năm 2024, 2025.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo: Các Đảng ủy: UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các đồng chí: (1) Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi; (2) Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng Ban coi thi; (3) Vũ Lương Thạch, Phó Chánh Thanh tra, Phó Ban Chỉ đạo thi tỉnh; (4) Đinh Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi; (5) Hoàng Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo; (6) Hoàng Đức Trinh, cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an phường Minh Xuân tỉnh Tuyên Quang.

Khiển trách: Các Đảng ủy: UBND tỉnh Hà Giang (cũ), UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (cũ), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030; Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các đồng chí: (1) Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; (2) Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang năm 2024; (3) Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang các năm 2024, 2025; (4) Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; (5) Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (6) Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (7) Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng Ban coi thi; (8) Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (9) Mai Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Ban coi thi năm 2026; (10) Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh; (11) Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; (12) Chu Bách Khoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội An ninh y tế,  giáo dục, lao động, xã hội, Công an tỉnh; (13) Lương Xuân Trọng, Phó Trưởng Công an phường Minh Xuân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Đình Hưng, Tỉnh ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Đối với đồng chí Đàm Bạch Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi năm 2026 tại Tuyên Quang, vi phạm là nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 21 đảng viên, xóa tên 01 đảng viên theo kết luận của UBKT Trung ương.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của UBKT Trung ương; sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT bảo đảm chặt chẽ, tránh phát sinh vi phạm.

PV/VOV.VN
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