Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tối 21/6, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tại thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại; báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Sau 20 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của Nhân dân đối với nhà báo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, nhận giải thưởng hôm nay.

“Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Các nhà báo ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân tưởng: báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trước đó phát biểu khai mạc Lễ trao giải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia Lê Quốc Minh cho biết, giải báo chí Quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng; chính sách của nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát; phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia…

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân-thiện-mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội.

Hội đồng giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm Giải A, 26 tác phẩm Giải B, 50 tác phẩm Giải C.

Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 2 giải A, tác phẩm: Loạt 3 bài: Quản trị rủi ro thiên tai – Nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang – Ban Thời sự và Tác phẩm: Chương trình thời sự đặc biệt “Ngày hội non sông” của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh – Ban Thời sự.

2 giải C gồm: Tác phẩm: Loạt 3 bài: Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Phạm Tấn Tư, Nguyễn Long Phi, Nguyễn Thanh Thắng – Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung; Tác phẩm: Loạt 3 bài: Xóa tư duy “trạm tạm” trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Chu Trung Đức, Lại Như Nguyên, Nguyễn Mai Lan, Trịnh Quang Hùng – Ban VOV Giao thông Quốc gia. 1 giải khuyến khích.