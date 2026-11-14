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Chủ tịch Quốc hội: Đại học Mỏ - Địa chất phải làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn

Thứ Bảy, 11:19, 14/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất phải làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn, khai thác, chế biến sâu các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Sáng nay (14/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

60 năm trước, giữa những ngày tháng cam go ác liệt của cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất chính thức được thành lập. Trải qua 6 thập kỷ vượt khó, bám trụ và vươn lên, Trường đã viết nên trang sử vẻ vang, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước trong các lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, địa chất, dầu khí, trắc địa - bản đồ, công trình ngầm, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường.

Giai đoạn vừa qua, với hơn 4.000 hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, doanh thu trên 1.200 tỷ đồng, cùng hàng trăm công bố quốc tế uy tín; bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Trường đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị đã xác lập những mục tiêu chiến lược phát triển để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó xác định yêu cầu cấp bách, vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên tinh thần đó, theo Chủ tịch Quốc hội, điều này đặt ra yêu cầu đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, làm thế nào để làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn, khai thác, chế biến sâu các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn liền với chuyển đổi xanh và chủ động dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường kiên định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao thực chất chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, tích hợp năng lực số và chuyển đổi xanh, "học đi đôi với hành", tăng cường gắn kết giữa giảng đường với thực địa và doanh nghiệp. Chủ động đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, các chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực then chốt, làm chủ các công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đất hiếm; công nghệ khai thác mỏ an toàn ở độ sâu lớn; khoan ngầm đô thị và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, lũ quét, sạt lở đất.

Trường chuyển mạnh từ nghiên cứu phục vụ sang nghiên cứu dẫn dắt; lấy ứng dụng thực tế, hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo giá trị khoa học. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham vấn chính sách và hoàn thiện thể chế.

"Tôi mong rằng, đội ngũ các nhà khoa học của Trường phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện độc lập, cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn vững chắc cho công tác lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, quy hoạch không gian biển và bảo vệ môi trường sinh thái", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống quản trị đại học. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về địa chất, mỏ và địa không gian số phục vụ dùng chung. Đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; tạo môi trường học thuật dân chủ, liêm chính, nơi tôn vinh tài năng và khát vọng sáng tạo.

Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển đội ngũ nhà giáo. Cần đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ chế vượt trội để thu hút các nhà khoa học giỏi, các giảng viên trẻ tài năng. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ban giám hiệu, coi đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội mong các sinh viên nuôi dưỡng khát vọng lớn, rèn luyện bản lĩnh, chuyên cần học tập, nghiên cứu, nỗ lực làm chủ khoa học công nghệ, tiếp bước các thế hệ đi trước, đem sức trẻ, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn: Dầu khí, Than - Khoáng sản, Điện lực, Hóa chất, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở vật chất xứng tầm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Mỏ - Địa chất phát triển bền vững, nghiên cứu thực hiện đầy đủ, khẩn trương các luật, nghị quyết mà Quốc hội vừa thông qua liên quan đến giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhân lực chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng tập thể Trường Đại học Mỏ - Địa chất Huân chương Lao động hạng Ba.

Lê Tuyết/VOV
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