Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận công lao của đảng viên lão thành

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Trong không khí trang trọng, đầm ấm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn, tại nhà riêng ở phường An Nhơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị phân công tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đi 34 tỉnh, thành phố để trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao đóng góp của đảng viên cách mạng lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, chứng minh cho quá trình hoạt động công tác không ngừng của các đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các đảng bộ của phường, chi bộ ở khu phố luôn luôn quan tâm đến những đảng viên cao niên tuổi Đảng; thường xuyên thăm nom, chăm sóc, quan tâm đối với những gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn: “Mong bác luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho địa phương

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những hy sinh, mất mát và quá trình đấu tranh gian khổ của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là điều mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm, mong muốn tiếp tục được phát huy.

Đối với Đảng bộ TP.HCM, Đảng bộ phường An Nhơn và Chi bộ Khu phố 31, cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; lấy tấm gương đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn làm gương sáng để tuổi trẻ địa phương học tập và noi theo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Bày tỏ xúc động khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến trao huy hiệu cao quý của Đảng, đảng viên cách mạng lão thành Nguyễn Ngọc Dấn chia sẻ: "Tôi nguyện đem hết sức mình để tiếp tục đóng góp cho đất nước, đồng thời động viên, giúp đỡ con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi tôi luôn tâm niệm rằng, có Đảng, tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu không có Đảng, tôi đã không có được cuộc sống như hôm nay. Hôm nay, tôi thực sự rất vui và xúc động. Tôi càng thấm thía rằng, ý Đảng hợp với lòng dân. Chính nhờ có Đảng mà tôi mới có được niềm vui và những điều tốt đẹp như ngày hôm nay”.