Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai tận dụng cơ hội Trung Quốc mở cửa

Nhân dịp đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết Quý Mão và chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 15/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai.

Cùng dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng…Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong.

Lào Cai đã đạt được kết quả rất tốt về kinh tế - xã hội

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỉnh đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,02%, cao hơn so với năm 2021, xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố; các ngành công nghiệp, dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá. Đặc biệt, ngành du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị đóng băng bởi dịch Covid-19, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2022

Công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; các quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu kinh tế quan trọng đang được triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức hữu quan đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức chu đáo cho nhân dân mừng Đảng, vui xuân và đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện.

Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, dự kiến kinh phí tỉnh hỗ trợ người có công, một số lao động có hoàn cảnh khó khăn, một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và thăm, động viên, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị trực tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là gần 30 tỷ đồng. Tổ chức 10 hoạt động tại thành phố Lào Cai: Chợ hoa, văn nghệ, thể thao, Hội báo xuân, Lễ hội Đền Thượng…

Trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch cao nhất là 8 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 100 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đặc biệt, Lào Cai là một tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, thời gian qua tỉnh đã giữ được sự bình yên vùng phên Dậu của Tổ quốc.

Tỉnh Lào Cai đã tìm tòi, cải cách, đổi mới trong sắp xếp bộ máy; cải tiến môi trường đầu tư kinh doanh; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tỉnh cũng đã tận dụng được lợi thế của đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, các thiết chế kết cấu hạ tầng khác; tận dụng các thế mạnh của khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; là trung tâm du lịch; khai thác tốt kinh tế biên mậu. Tỉnh cũng nghiêm khắc trong việc rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm ở cấp sở.

Lào Cai xây dựng đề án phát huy giá trị và tiềm năng của lĩnh vực kinh tế cửa khẩu và biên mậu

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ hơn các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 11 ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lào Cai cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của tỉnh. Tỉnh là cầu nối, điểm trung chuyển, kết nối kinh tế-thương mại giữa Việt Nam - ASEAN, giữa Việt Nam - Tây Nam Trung Quốc; có tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và của tuyến hành lang kinh tế; có điều kiện trở thành trung tâm du lịch của vùng.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Lào Cai xây dựng một đề án phát huy giá trị và tiềm năng của lĩnh vực kinh tế cửa khẩu và biên mậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ hơn các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Cơ chế nào thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh quyết định; cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì trình Thủ tướng quyết định; cơ chế nào cần đặc thù thí điểm nằm trong chính sách đặc thù của vùng đã được Bộ Chính trị phê duyệt nếu thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Trước mắt đối với cả nước chúng ta và Lào Cai có yếu tố thuận hơn so với nhận định cuối năm 2022, đó là Trung Quốc đã thay đổi cơ bản chính sách Zezo Covid. Vì vậy, chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Đây là hiệu ứng kép. Đặc biệt là kết quả chuyến thăm hết sức thành công của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc. Nhất là những vấn đề mà Tổng bí thư nêu ra có liên quan đến Lào Cai đó là chủ trương kết nối Hà Nội - Hải Phòng; kết nối giữa Việt Nam với bạn nhằm đẩy mạnh thương mại biên giới".

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh rà soát lại chính sách phát triển công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác; làm tốt công tác gìn giữ và phát triển rừng; giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là theo nghị quyết của Quốc hội giám sát tối cao về lĩnh vực này.

Trước mắt, Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân; tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối; chăm lo thật tốt đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số./.