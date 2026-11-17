Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino có đại diện Ban Tổ chức AIPA; Đại sứ Lại Thái Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino có đại diện Ban Tổ chức AIPA; Đại sứ Lại Thái Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Kể từ khi gia nhập năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn thể hiện tinh thần rất chủ động, trách nhiệm trong các hoạt động của AIPA. Việt Nam đã ba lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA vào các năm 2002, 2010 và 2020. Quốc hội Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến và được nghị viện các nước đánh giá cao, trong đó có sáng kiến về Nghị sĩ trẻ AIPA hiện nay vẫn đang triển khai rất hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Thủ đô Manila, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).

Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, các nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận cao. Các nghị quyết và văn kiện này đã thực sự góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực mũi nhọn của ASEAN như: kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Quốc hội Việt Nam cũng đã tích cực triển khai các nghị quyết của AIPA trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và triển khai ngoại giao nghị viện.

Dự kiến trong chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự Khai mạc Đại hội đồng AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất; dự, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Chấp hành AIPA; Chủ tịch Quốc hội cùng các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA chào Chủ tịch Hạ viện Philippines (Chủ tịch AIPA-47); tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn Nghị viện các nước.