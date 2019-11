Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện CH Kazakhstan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-15/11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

Sáng nay (14/11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin, người bạn thân thiết của Quốc hội Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Kazakhstan là mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.



Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Kazakhstan vừa tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu lần thứ 4 (MSEAP 4). Đây là Hội nghị có sự tham gia đông đủ nhất của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu, thể hiện sự quan tâm hợp tác của nghị viện các nước khu vực và thể hiện uy tín, vị thế của Kazakhstan ở khu vực và trên thế giới.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã mời ông sang thăm chính thức và dành cho Đoàn tình cảm nồng hậu. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhận thấy, những thành quả thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất ấn tượng. Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế.



Kazakhstan luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Điều này đã được Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazabayev nhấn mạnh và được Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev kế thừa. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho biết, tại Nghị viện Kazakhstan, tất cả những vấn đề liên quan đến Việt Nam đều được ưu tiên xem xét hàng đầu vì các nghị sỹ Kazakhstan luôn xem Việt Nam là người bạn và đối tác bền vững.



Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Kazakhstan đang phát triển tốt đẹp. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại.



Hai Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Kazakhstan đang phát triển tốt đẹp

Đánh giá cao Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu ký năm 2016 đã đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan, tuy nhiên, hai Chủ tịch cũng nhận định, kết quả hợp tác vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước; cho rằng, dư địa để tăng cường hợp tác vẫn còn rất lớn và hai nước còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai nước cần phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan; thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp ở cả hai nước để xúc tiến thương mại, đầu tư; đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như: nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch...



Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhấn mạnh, kể từ sau chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào năm 2017, hai nước đã có những bước đi để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Kazakhstan mong muốn phía Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân Kazakhstan. Hiện nay, ngành hàng không hai nước cũng đã được Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai việc thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan đề nghị, hai nước có thể xem xét thêm việc áp dụng cơ chế vùng trời mở theo quy chế quốc tế.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng cùng với Chính phủ, các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Kazakhstan hoạt động và phát triển tại Việt Nam; mong muốn Nghị viện Kazakhstan trong phạm vi của mình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Kazakhstan.



Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Kazakhstan đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà công dân được miễn thị thực nhập cảnh trong thời hạn 30 ngày; cho biết, Việt Nam cũng đã đưa Kazakhstan vào danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Kazakhstan đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.



Hai vị lãnh đạo vui mừng khi thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Kazakhstan không ngừng được củng cố và phát triển

Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không vì hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam mong muốn Kazakhstan ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.



Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan bày tỏ hoàn toàn đồng ý với các vấn đề Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cập; chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là lần thứ 2, Việt Nam đảm nhận vai trò quan trọng này. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho biết, Kazakhstan rất ấn tượng với kết quả bỏ phiếu khi có đến 192/193 nước nhất trí bầu Việt Nam. Liên Hợp Quốc coi đây là lần bỏ phiếu mang tính lịch sử. Kết quả này cho thấy sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.



Hai Chủ tịch Quốc hội, Hạ viện vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Kazakhstan không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua. Năm 2015, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam. Năm 2017, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Kazakhstan. Bên lề các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, MSEAP… Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi về các nội dung hai bên cùng quan tâm.



Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, hai Chủ tịch cũng đã trao đổi sâu rộng về hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cụ thể, tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Hai Chủ tịch nhất trí duy trì và phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á–Thái Bình Dương (APPF), Diễn đàn ASEP, MSEAP... để trao đổi về các vấn đề thuộc mối quan tâm chung và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Quốc hội hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục hoạt động tích cực, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Kazakhstan./.