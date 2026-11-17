AIPA-47 có chủ đề: "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội nhằm phát huy vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện và kênh hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách; đồng thời hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật chung cho hợp tác song phương và đa phương.

Kể từ khi trở thành thành viên của AIPA năm 1995 đến nay, hơn 30 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành với AIPA để kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng.

Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm; sẵn sàng cùng các nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý để giám sát, đôn đốc thực thi các cam kết và chuyển hóa các thỏa thuận của khu vực thành những hành động cụ thể.

Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, các nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận cao. Các nghị quyết và văn kiện này đã thực sự góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực mũi nhọn của ASEAN như: kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Quốc hội Việt Nam cũng đã tích cực triển khai các nghị quyết của AIPA trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và triển khai ngoại giao nghị viện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng, chuyến công tác này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân: "Phát huy vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện và kênh hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách; đồng thời hoàn thiện những khuôn khổ pháp luật chung cho hợp tác song phương và đa phương. Qua đó, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Tôi rất tin tưởng chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo ta sẽ thành công tốt đẹp; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại AIPA, cùng các nghị viện thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vững mạnh, phát triển bao trùm, bền vững và quan trọng nhất là người dân được hưởng thụ".

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự AIPA-47 mang theo rất nhiều ý nghĩa quan trọng và có tầm chiến lược; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại AIPA, cùng các nghị viện thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vững mạnh, phát triển bao trùm, bền vững và quan trọng nhất là người dân được hưởng thụ. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất và dự các hoạt động chung của hội nghị.

Chuyến công tác cũng là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi với lãnh đạo các nước, trong đó có lãnh đạo nước chủ nhà Philippines cùng các trưởng đoàn các nước khác, nhằm thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị là Chủ tịch của ASEAN cũng như Chủ tịch của AIPA; thúc đẩy hợp tác trên cơ sở khuôn khổ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines cũng như quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp. Đồng thời, qua đó tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện quốc gia thành viên và quan sát viên của AIPA.