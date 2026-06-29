Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay, 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị.