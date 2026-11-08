Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích Tân Trào

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027) và chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2026).

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”; dâng hương tại Đình Tân Trào; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Đình Tân Trào:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành các công trình dự án: