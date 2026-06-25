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Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ký kết quy chế phối hợp về Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Thứ Năm, 18:09, 25/06/2026
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VOV.VN - Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chiều nay, 25/6, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ ký kết các Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan: Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ký. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành. 

chu tich quoc hoi du le ky ket quy che phoi hop ve quoc phong, an ninh va Doi ngoai hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Việc ký kết các Quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sớm, từ xa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

chu tich quoc hoi du le ky ket quy che phoi hop ve quoc phong, an ninh va Doi ngoai hinh anh 2
Lễ ký kết các Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan: Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và tham mưu, kiến nghị các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Đối với lĩnh vực đối ngoại mặc dù chưa có quy chế phối hợp giữa hai cơ quan,  nhưng sự phối hợp giữa Ủy ban và Bộ Ngoại giao cũng luôn được duy trì thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, việc ký kết các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tổ chức giám sát, khảo sát, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời triển khai thực hiện chủ trương “Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Lê Tuyết/VOV
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