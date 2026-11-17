VOV.VN - Sáng nay, ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Manila, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines, từ ngày 17-18/11/2026.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Philippines, từ ngày 17-18/11 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III.
VOV.VN - Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Philippines, từ ngày 17-18/11 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III.
VOV.VN - Sáng nay (17/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17-18/11.
VOV.VN - Sáng nay (17/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17-18/11.
VOV.VN - Chiều 15/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự Phiên Đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
VOV.VN - Chiều 15/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự Phiên Đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).