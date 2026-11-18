Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA của Philippines trong năm 2026, trong đó có sự đóng góp của Chủ tịch Hạ viện Faustino “Bojie” G. Dy III; bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (31/5-1/6/2026) đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc, thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino “Bojie” G. Dy III

Khẳng định hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng bổ trợ, nhất là về nông nghiệp, thương mại gạo, khoa học công nghệ, năng lượng, du lịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát việc thực hiện các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước. và tiềm năng hợp tác.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, giao lưu nghị sỹ; tăng cường phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 10 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, đào tạo nhân lực, giao lưu nhân dân và kết nối địa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác nghị viện trên các kênh song phương, cũng như phối hợp trên các diễn đàn liên nghị viện đa phương. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm,thống nhất duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với với luật quốc tế và UNCLOS 1982, chung tay bảo vệ môi trường biển và ngư dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Philippines thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Philippines vui vẻ nhận lời.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Brunei phát triển tốt đẹp, đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei (tháng 12/2025) góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei giai đoạn 2023-2027 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào lĩnh vực dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp năm 2027 đánh dấu 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brunei và cũng là năm Brunei kỷ niệm 60 năm tại vị của Quốc vương Brunei, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, các kênh nhằm củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa hai nước. Hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, trong đó nghị viện hai bên cần ủng hộ việc đàm phán ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác Halal. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng lập pháp và chính phủ Brunei tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Brunei.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei nhất trí với các ý kiến và đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho rằng các nội dung này rất phù hợp với chính sách tăng cường quan hệ giữa hai nước và giữa hai Quốc hội. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei vui vẻ nhận lời.