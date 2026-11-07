Chủ tịch Quốc hội: Giáo hội Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Phật sự nhiệm kỳ IX; nhìn nhận những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại; đúc kết bài học kinh nghiệm; quyết nghị phương hướng, chương trình hành động Phật sự nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Đại hội sẽ suy tôn, bổ sung Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ X, tiếp nối trọng trách lãnh đạo Giáo hội; xem xét, thông qua Hiến chương tu chỉnh, danh sách tấn phong giáo phẩm và các nội dung Phật sự quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc. Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện. Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”. Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội lần này là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đường hướng đề ra phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các quý vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới".

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.