Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Bulgaria hội đàm

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1. Sáng nay 8/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Vương Huệ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam, sau 12 năm của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và diễn ra ngay sau chuyến thăm Bulgaria của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào 09/2023; hoan nghênh kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; cho rằng những chuyến thăm này thể hiện quyết tâm và hành động của Lãnh đạo cấp cao hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử gần 75 năm.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; khẳng định chuyến thăm chính thức có ý nghĩa lớn sau cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Quốc hội vào năm 2023 nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tin tưởng chuyến thăm này hai bên sẽ chia sẻ quan điểm, hướng đi tương lai cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng và tự hào về thành tựu đạt được sau gần 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2023), hợp tác Việt Nam - Bulgaria phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác địa phương.

Trên cơ sở đó, hai Chủ tịch Quốc hội cùng nhất trí cho rằng, hai bên sớm họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học trong năm nay, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, tạo thuận lợi thị trường cho hàng hóa của nhau theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU EVFTA. Việt Nam mở cửa cho các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư, kinh doanh các mặt hàng thế mạnh; nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về phát triển cá bền vững, mong muốn Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam.

Phía Bulgaria mong muốn hợp tác trao đổi thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ cao; dược phẩm, công nghệ thông tin, sáng tạo, du lịch.

Quang cảnh cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định EVIPA, ngay trước chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào 9/2023. Hiệp định này sẽ giúp doanh nghiệp Bulgaria tiếp cận thị trường 100 triệu dân Việt Nam và vươn ra thị trường ASEAN và khu vực; đề nghị Bulgaria thúc đẩy để Hiệp định EVIPA sớm có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, về khoa học - công nghệ, hai bên sớm họp Ủy ban hợp tác Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Bulgaria có thế mạnh như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bulgaria tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam. Hai bên đẩy mạnh xúc tiến du lịch ở mỗi nước, trao đổi đoàn các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong phát triển du lịch bền vững. Việt Nam mong được học hỏi kinh nghiệp quản lí và thúc đẩy du lịch.

Về hợp tác địa phương, hai Chủ tịch Quốc hội đều khẳng định, đây là nét đặc sắc của hai nước, là cơ hội để người dân hai nước hợp tác tốt hơn nữa trong các lĩnh vực. Thời gian qua, hai bên đã đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương như thủ đô Sophia với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Varna với Đà Nẵng; Ruse với Cần Thơ, Sumen với Thanh Hóa, Pleven và Sơn La, Veliko Tarnovo và Huế và gần đây nhất là Vĩnh Phúc với Pernik.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Vương Huệ

Cùng cho rằng, hợp tác lao động là lĩnh vực truyền thống và có nhiều tiềm năng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng có nguồn lao động trẻ dồi dào, được đào tạo; đề nghị hai Chính phủ sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án hợp tác lao động tại Bulgaria nhất là về y tế, xây dựng may mặc và nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cho biết, các doanh nghiệp Bulgaria rất hoan nghênh các lao động tay nghề cao của Việt Nam sang lao động tại đây.

Hai Chủ tịch Quốc hội đồng quan điểm rằng, hai bên cần nghiên cứu Chương trình hợp tác giáo dục mới nhằm thu hút các sinh viên, nghiên cứu sinh hai nước theo học các trường, cơ sở đào tạo của mỗi nước về các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có liên kết quốc tế.

Hai bên cùng nhất trí thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về quốc phòng - an ninh. Triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013. Bulgaria sẽ chia sẻ kinh nghiệm về Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chống tin tặc, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn.

Hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá cao sự hợp tác đa phương thời gian qua. Hai bên cùng hoan nghênh việc ủng hộ lẫn nhau vào Hội đồng Nhân quyền, Bulgaria nhiệm kỳ 2024-2026, Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025; đề nghị Bulgaria ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026-2028, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc giai đoạn 2030-2032 và Hội đồng Bảo an 2032-2033. Việt Nam ủng hộ Bulgaria vào Hội đồng bảo an vào năm 2030.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Bulgaria đã hỗ trợ cộng đồng Việt Nam vượt qua dịch bệnh tiếp tục hòa nhập xã hội sở tại; mong muốn được tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng góp thiết thực cho hợp tác song phương.

Nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường chung về Biển Đông của EU (8/2019) mà Bulgaria là thành viên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bulgaria ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông phù hợp với pháp luật quốc tế, UNCLOS 1982; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua không ngừng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai bên thúc đẩy các hoạt động của Quốc hội và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn cấp cao, cấp Ủy ban. Hai bên đánh giá cao hoạt động của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước sẽ làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bulgaria ngày càng sâu sắc, Quốc hội hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thời gian tới; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước; hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác; duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm.

Bày tỏ hy vọng, sau chuyến thăm chính thức này, hai bên sẽ có những kết quả cụ thể trong hợp tác của hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhấn mạnh, với quá khứ hai nước có nhiều điểm tương đồng trong chính sách phát triển và có tiếng nói chung về vị thế của nhau trong trật tự thế giới mới, Bulgaria và Việt Nam sẽ hợp tác ngày càng có hiệu quả hơn.

Trong niềm lạc quan của năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong năm nay và trong thời gian tới hướng tới hai nước kỉ niệm 75 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác

Ngay sau khi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đã chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa thành phố Lai Châu và thành phố Ka-zan-lúk./.