Chủ tịch Quốc hội hội đàm Chủ tịch Thượng viện Australia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do Ngài Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1. Sáng nay, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia; ngay sau lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì hội đàm. Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Australia

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện và Đoàn; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia.

Chủ tịch Thượng viện Australia cám ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội; nhấn mạnh mối quan hệ hai nước đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như: giáo dục, đầu tư, hành chính công, khoa học công nghệ và những hợp tác mang tính chiến lược.

“Nghị viện hai nước có nhiều chương trình hợp tác, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thăm hỏi nhau; đặc biệt là chương trình nâng cao kỹ năng lãnh đạo của nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam là dự án về giới mà chúng tôi rất tự hào. Tất cả điều này thể hiện nghị viện hai nước đã có mối quan hệ chặt chẽ”- Chủ tịch Thượng viện Australia nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác có hiệu quả giữa hai Chính Phủ Việt Nam và Australia, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Australia (3/2018) tạo điều kiện hai nước hợp tác phát triển giai đoạn mới. Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, hai bên đã hình thành thêm 3 cơ chế mới đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng (ngoại giao, quốc phòng và kinh tế), trao đổi thiết thực về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 7% mỗi năm, đạt gần 6,5 tỉ USD năm 2017 và 5,72 tỉ USD trong 09 tháng năm 2018. Hiện Australia có 426 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỉ USD, đứng thứ 19/128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và luôn ủng hộ doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch.. đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các bang có tiềm năng của Australia như Queensland, Victoria, New South Wales, North Australia...

Chủ tịch Thượng viện Australia cho rằng, Việt Nam là bài học thành công về tăng trưởng kinh tế, đây là minh chứng cho việc các nước dù có chỉ số kinh tế khác nhau những đều có mẫu số chung là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân, và xã hội. Australia mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; Chính phủ, Quốc hội, Nghị viện Australia luôn sát cánh với Việt Nam trong việc tăng trưởng kinh tế bền vững; cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Đặc biệt, cầu Cao Lãnh được hoàn tất đúng tiến độ, cùng với cầu Mỹ Thuận trước đây đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long; mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp - nông thôn, giảm nghèo, ứng phó biến đôi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, việc các nước tham gia phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế các nước khu vực nói chung trong đó có Việt Nam và Australia; hiệp định là cơ sở vững chắc thúc đẩy và giảm bớt các rào cản thương mại giữa các nước thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Thượng viện Australia đồng quan điểm trong lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng hai nước ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định, nhất là về đào tạo tiếng Anh, phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia...Đây cũng là cách để Việt Nam và Australia đóng góp, thể hiện là những thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Trước tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp cả về thực địa, ngoại giao và pháp lý, gây quan ngại cho nhiều nước trong khu vực. Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Australia. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cần phải giải quyết mọi xung đột bằng biện pháp hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Thượng viện Australia đồng quan điểm trong lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng.

Hai bên cũng nhất trí, thời gian qua, hai nước đã có hợp tác rất tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo và thỏa thuận hợp tác dạy nghề giai đoạn 2018-2023. Hiện nay, Australia là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam.

Theo Chủ tịch Thượng viện Australia, khi giới trẻ giữa hai nước có niềm tin về nền giáo dục, đó là cơ sở tốt, góp phần thúc đẩy hiểu biết giữa hai nước thông qua thế hệ trẻ cũng như tăng cường sự quan tâm, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cùng cho rằng, giao lưu nhân dân giữa hai nước đóng vai trò quan trọng. Chủ tịch Thượng viện Australia nêu quan điểm, giao lưu nhân dân là cơ sở vững chắc để phát triển hợp tác kinh tế; đồng thời đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Australia có nhiều đóng góp và là niềm tự hào của nước sở tại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Thượng viện về cộng đồng người Việt Nam tại Australia, mong ông tiếp tục có tiếng nói hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia ổn định cuộc sống, hòa nhập, đóng góp cho sự phát triển của Australia và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Australia ghi nhận những kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội và đánh giá cao Quốc hội Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất, quan hệ ngoại giao nghị viện vô cùng quan trọng. Thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia liên tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở Thỏa thuận đã ký giữa hai Quốc hội. Hai bên đã duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Với bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng và được nâng lên tầm Đối tác chiến lược, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và các kênh, đặc biệt là giữa các ủy ban chuyên môn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Biên bàn ghi nhớ về Hợp tác giữa hai Quốc hội (ký năm 2013) cũng như Chương trình Hành động giai đoạn 2016-2019; các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Hội Hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị tại mỗi nước. Đồng thời tăng cường giao lưu giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác trên các lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm”.

Chủ tịch Thượng viện Australia ghi nhận những kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội và đánh giá cao Quốc hội Việt Nam với vai trò là nước chủ nhà tổ chức thành công APPF-26; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và các nước khác để tổ chức thành công Diễn đàn này tại APPF-28 mà Australia là nước chủ nhà./.