Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia do ngài Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/7. Chiều nay, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ Viện Australia đều khẳng định, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy, gần gũi. Đặc biệt là việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố sự gắn kết, tin cậy chính trị và phát triển hợp tác toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Hạ viện Tony Smith thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn quan trọng góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia.

Chủ tịch Hạ viện Australia ngài Tony Smith cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp đoàn và cho rằng, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam; đồng thời khẳng định, chuyến thăm này nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động của hai Quốc hội và hai nước Việt Nam - Australia.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ Viện Australia nhấn mạnh, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy, gần gũi. Đặc biệt là việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố sự gắn kết, tin cậy chính trị và phát triển hợp tác toàn diện. Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy việc kết nối giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước qua các chuyến thăm cấp cao.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Australia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, kim ngạch thương mại tăng trên 7% mỗi năm, đạt gần 6,5 tỉ USD năm 2017 và 6 tháng năm nay đã đạt 3,62 tỉ USD. Hiện Australia có 416 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,8 tỉ USD, đứng thứ 20/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hạ Viện Tony Smith, hiện Australia có nhiều doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn đẩy mạnh mục tiêu này trong tương lai; bày tỏ được tìm hiểu về ngành nông nghiệp của Việt Nam.

Phía Việt Nam ủng hộ việc doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Đặc biệt, cầu Cao Lãnh được khánh thành vào ngày 27/5 vừa qua là minh chứng về sự hỗ trợ hiệu quả của Australia cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ĐBSCL.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp - nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai Chủ tịch đều nhất trí cho rằng, về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định, nhất là về phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo tiếng Anh...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Australia tiếp tục cử tàu hải quân thăm thiện chí, nâng cao năng lực cho lực lượng chấp pháp biển Việt Nam; mong muốn, Australia hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần của Bản Ghi nhớ đã ký kết năm 2015.

Về tình hình Biển Đông, hai Chủ tịch đều ủng hộ và nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai Chủ tịch đồng quan điểm khi cho rằng, trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đây là những khía cạnh quan trọng có những phát triển tích cực nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân. Những sinh viên, doanh nhân đều có thể trở thành “Đại sứ” trong quan hệ ngoại giao của hai nước.

Chủ tịch Hạ Viện Australia cùng đoàn công tác tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Australia cùng bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua liên tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở các Thỏa thuận đã ký giữa hai Quốc hội.

Hai bên duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ của Nghị viện Australia dành cho Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức thành công Hội nghị Thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF 26) tháng 1 vừa qua.

Trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng và được nâng lên tầm Đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; giám sát, hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các cam kết theo Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2019 và các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và Hội hữu nghị tại mỗi nước.

Cũng trong tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi chủ tịch Hạ viện Australia./.

