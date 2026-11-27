Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” do Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức trong ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi.

Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.

Toàn cảnh hội thảo

Dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc tổ chức hội thảo hôm nay, có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đến đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những vướng mắc về thể chế đã được Quốc hội tháo gỡ, hiện nay không còn vướng về luật, nghị quyết, mà quan trọng là tổ chức thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành; nghị định, thông tư kèm theo đã đủ và đã triển khai tới nơi tới chốn hay chưa. Đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội thảo

Không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra 5 vấn đề ngành giáo dục cần quan tâm đó là, về giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Nhấn mạnh vấn đề đạo đức trong trường học hết sức quan trọng, theo Chủ tịch Quốc hội, cần tăng cường môn đạo đức trong trường học, tạo chuyển biến từ nhận thức ở gia đình, nhà trường và xã hội. Một học sinh hư thì không thể đổ lỗi riêng cho nhà trường, mà đây là trách nhiệm của cả gia đình và xã hội.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn; sớm tuyển đủ số biên chế đã giao; ưu tiên bổ sung giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội lấy dẫn chứng có những phường 100.000 dân nhưng chưa có trường trung học phổ thông; đây là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và ngành giáo dục, chứ không đổ riêng cho ngành giáo dục.

Về giáo dục đại học, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội thảo

Kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém

Về giáo dục nghề nghiệp: Cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

“Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục. Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. Thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Về tổ chức thực hiện, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Sau Hội thảo này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo lên danh sách những việc đã làm, chưa làm, ở khu vực nào, cấp học nào để rà soát, khắc phục những khó khăn thực tế. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chưa có giai đoạn nào mà Đảng, Nhà nước chăm cho giáo dục như hiện nay: miễn học phí mầm non và các cấp học phổ thông bắt đầu từ năm học 2025 - 2026; xây dựng 248 điểm trường cho miền núi, dân tộc thiểu số; nhiều địa phương đã được hội đồng nhân dân thông qua có chính sách bữa ăn trưa cho các trường bán trú. Vì thế phải truy tới cùng những khó khăn, vướng mắc từ đâu, ở đâu, cấp nào để giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và sự đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục; nhiều ý kiến trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội thảo, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn và hết sức tâm huyết.

“Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục & Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ.