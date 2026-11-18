"Thưa Ngài Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47,

Thưa các vị Chủ tịch Nghị viện, các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên và quan sát viên AIPA,

Thưa Ngài Tổng Thư ký AIPA,

Thưa quý vị đại biểu,

Trước hết, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch Hạ viện và nước chủ nhà Philippines lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và công tác tổ chức hết sức chu đáo. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự điều hành của Ngài Chủ tịch và sự đóng góp tích cực của các đại biểu, Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Hội nghị cấp cao ASEAN – 49 có chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” vừa kết thúc tốt đẹp với những cam kết quan trọng về tình đoàn kết, trách nhiệm chung và những giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Đại hội đồng AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” sẽ là sự cộng hưởng mạnh mẽ, sự đồng hành của các cơ quan lập pháp trong việc hiện thực hóa khát vọng và các trụ cột chiến lược của ASEAN khi bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Quá trình gần 60 năm hình thành và phát triển của ASEAN khẳng định rằng: hòa bình bền vững chỉ được tạo dựng từ sự đồng lòng, đoàn kết và trách nhiệm của mỗi quốc gia. Phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, các nghị sĩ AIPA đang tích cực phối hợp cùng cơ quan hành pháp để củng cố hòa bình, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân khu vực.

Thưa quý vị đại biểu,

Quốc hội Việt Nam luôn kiên định phương châm chủ động, đổi mới và kiến tạo phát triển; tập trung hoàn thiện nền tảng thể chế, khơi thông mọi nguồn lực nhằm tạo động lực bứt phá cho giai đoạn mới, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đến năm 2045: đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, để xây dựng một mái nhà chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững, mỗi quốc gia thành viên cần không ngừng củng cố nội lực, duy trì ổn định, tăng cường đoàn kết và hợp tác chặt chẽ. Trên tất cả, nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN.

Để hiện thực hóa chủ đề của AIPA-47, Quốc hội Việt Nam xin chia sẻ ba định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật. Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho mọi sự phát triển. Các nghị viện thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN. Chúng ta cần kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng. Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, cần ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, bảo đảm không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện. Các cơ quan lập pháp cần tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập.

Đồng thời, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Thưa quý vị đại biểu,

Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán, coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Philippines, Nghị viện các nước thành viên và các nước Quan sát viên để xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường.

Xin chúc mừng Quốc hội Timor Leste trở thành thành viên chính thức của Đại gia đình AIPA.

Xin chúc Đại hội đồng AIPA-47 thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!"