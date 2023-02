Chủ tịch Quốc hội ký ban hành 10 nghị quyết thành lập các đơn vị hành chính

* Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 thành lập thị xã Tịnh Biên, 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang . Thị xã Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tịnh Biên. 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên, gồm: Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn được thành lập trên cơ sở các thị trấn, xã cùng tên với phường được thành lập. Thị trấn Đa Phước được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; thị trấn Hội An được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

* Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15 thành thị trấn Vân Tùng trên cơ sở xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. * Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở huyện Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập 10 phường thuộc thị xã Thuận Thành. 10 phường thuộc thị xã Thuận Thành gồm: Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá trên cơ sở các thị trấn, xã cùng tên thuộc Thuận Thành (Bắc Ninh). Thành lập thị xã Quế Võ trên cơ sở huyện Quế Võ và 11 phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 11 phường thuộc thị xã Quế Võ gồm: Phố Mới, Việt Hùng, Bằng An, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Quế Tân, Phù Lương, Bồng Lai, Cách Bi trên cơ sở các thị trấn, xã cùng tên.

* Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Tiên Thủy (trên cơ sở xã Tiên Thủy) thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung (trên cơ sở xã Phước Mỹ Trung) thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 thành lập thành phố Tân Uyên (trên cơ sở thị xã Tân Uyên) thuộc tỉnh Bình Dương. * Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Pơng Drang (trên cơ sở xã Pơng Drang) thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

* Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 thành lập 5 phường trên cơ sở 5 xã cùng tên (gồm Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương) thuộc thị xã Điện Bàn; thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

* Nghị quyết số 728/NQ-UBTVQH15 điều chỉnh 3,13 km2 diện tích tự nhiên và 490 người của ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

* Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Hóa Thượng (trên cơ sở xã Hóa Thượng) thuộc huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

* Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Kim Long (trên cơ sở xã Kim Long) thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng (trên cơ sở xã Tam Hồng) thuộc huyện Yên Lạc và phường Định Trung (trên cơ sở xã Định Trung) thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc./.