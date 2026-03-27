Chủ tịch Quốc hội ký xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203 của Quốc hội; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65 và Luật số 62 của Quốc hội khóa XV; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83 của Quốc hội khóa XV; Căn cứ Nghị quyết số 232 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; căn cứ Báo cáo số 45 và Báo cáo số 46 ngày 25/3/2026 của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia; Xét Tờ trình số 47 ngày 26/3/2026 của Tiểu ban nhân sự giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị: xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, 27/3/2026.

Danh sách cụ thể theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

