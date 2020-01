Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý, hôm nay (14/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về các hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, và một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh Quốc phòng năm 2019, trọng tâm năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán, thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và chúc tết các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng, gia đình chính sách, lão thành cách mạng, hộ nghèo 200 triệu đồng. UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà tập thể, cá nhân với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thăm, tặng quà cho trên 500 cán bộ, chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trơ 7 tổ chức từ thiện với số tiền trên 1 tỷ đồng.



Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã vận động được trên 20.000 suất quà, khoảng 60 tỷ đồng tặng cho các hộ nghèo, chính sách mỗi suất từ 300-500 nghìn đồng.

Năm 2019, nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tổng sản phẩm xã hội ước đạt hơn 56.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người cao, đạt 49 triệu đồng/người. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tiềm năng sẵn có của tỉnh thì những kết quả này vẫn chưa phản ánh hết được nội lực của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh có dân di cư và có đông đồng bào dân tộc sinh sống, nên tình hình an ninh trật tự có nhiều tiềm ẩn. Với hơn 70km đường biên giới nhưng đã hợp tác với các địa phương của nước bạn ổn định; công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các kết luận số 67 và chuẩn bị cho triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội tổng thể của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Màu sắc dân tộc của Đăk Lăk ở đây rất là đặc đà, vì có những tỉnh miền núi phía Bắc chỉ có 25 dân tộc, còn ở tỉnh có đến 49 dân tộc. Đây là dịp để tỉnh khai thác tối đa tất cả những chính sách, chủ trương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những cái cốt lõi nhất của kết luận số 67 và những cái cốt lõi nhất của Nghị quyết về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần phải đưa ngay vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp để thảo luận từ cấp cơ sở lên”- Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, thời gian tới, Đắk Lắk phải bàn lối ra cho việc thu ngân sách, thu nhập đầu người phải cao hơn; đồng thời bảo vệ môi trường rừng, bảo vệ cho được rừng trong phố, phố trong rừng, nơi nào phá rừng phải trồng lại để phủ xanh đồi núi trọc; phát huy các lợi thế của tỉnh; thúc đẩy dịch vụ du lịch; cố gắng bảo tồn bản sắc văn hóa; kết nối với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Năm 2020, tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm như tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp; khẩn trương xây dựng quy hoạch của tỉnh để Buôn Ma Thuột xứng đáng là độ thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc; huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư; thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính…v.v. Đồng tình với những giải pháp đưa ra của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đắk Lắk phải xem xét lại mình đang đứng ở điểm nào so với các địa phương để phấn đấu, đang vướng mắc ở chỗ nào để tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Đắk Lắk đã đạt kết quả khá, đến hết năm 2019, có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần cố gắng thực hiện cho đúng kế hoạch đặt ra; duy trì cho được xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tập trung dồn lực cho các xã còn lại; liên kết, kêu gọi sự ủng hộ của các thành phố lớn để đỡ đầu cho các xã nghèo.

Về an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh không để cho người dân nào còn thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn về tình hình quốc phòng, an ninh, tỉnh Đắk Lắk phải nắm vững tâm tư nguyện vọng của người dân, đặc biệt ở vùng biên, tuyên truyền cho bà con hiểu về các chính sách pháp luật. Trong đó, phải giữ vững giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và không phải chỉ có bộ đội công an thực hiện mà phải cả hệ thống chính trị phải vào cuộc vận động tuyên truyền cho nhân dân và nắm chắc tình hình ở cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, thì chúng ta mới làm được nhiệm vụ này.

“Một vấn đề nữa mà ở Tây Nguyên có tính đặc thù đó là vấn đề tôn giáo và có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Các đồng chí phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cộng đồng dân cư; giữa người không có tôn giáo này với người có tôn giáo khác; hài hòa giữa cộng đồng dân cư; giữa đồng bào Kinh với đồng bào các dân tộc. Phải đoàn kết từ thôn, xóm, làng bản, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chia rẽ, dẫn dụ dỗ lôi cuốn người dân. Cần phải phối hợp với những người già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, những vị chức sắc trong tôn giáo, qua đó để tuyên truyền, giáo dục cho giáo dân và cho đồng bào”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Với đề xuất của tỉnh về đề nghị Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù cho Buôn Ma Thuột, theo Chủ tịch Quốc hội, Buôn Ma Thuột phải khai thác tối đa kết luận 67 về kết nối các địa phương, đào tạo nhân lực chất lượng cao để xứng đáng với vị trí của là trung tâm khu vực Tây Nguyên./.