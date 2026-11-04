Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Chào mừng đồng chí Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ niềm vinh dự và đặc biệt trân trọng khi Chủ tịch Quốc hội Lào lựa chọn Việt Nam, trong đó có Phú Thọ, là điểm đến đầu tiên trên cương vị mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Đặc biệt, đánh giá cao vai trò nòng cốt của hợp tác cấp địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định sự hiện diện của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đến từ các địa phương của Lào là cơ hội quý báu để Phú Thọ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng giới thiệu tổng quan về tiềm năng thế mạnh của tỉnh cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và 6 tỉnh Bắc Lào tiếp tục được củng cố hiệu quả. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã trao tặng hơn 800 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào và hỗ trợ đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm. Những kết quả hợp tác thiết thực đó là minh chứng cụ thể cho tình cảm thủy chung, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với các địa phương của Lào.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới, bao gồm: củng cố quan hệ chính trị và chia sẻ kinh nghiệm quản trị; ưu tiên hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, đặc biệt mời các địa phương Lào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Thọ; đồng thời đánh giá cao tiềm năng, bề dày lịch sử và tốc độ phát triển hàng đầu của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh chuyến thăm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; coi những thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là bài học kinh nghiệm quý báu cho Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và tỉnh Phú Thọ vì sự hỗ trợ thắm tình đồng chí, trọn vẹn tinh thần "hạt gạo bẻ đôi, cọng rau bẻ nửa".

Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Lào tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm "Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027" nhân dịp 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; đồng thời nghiên cứu triển khai "Năm Du lịch Lào - Việt Nam 2027" nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường giám sát thực hiện các hiệp ước, thỏa thuận đã ký kết, thúc đẩy hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.