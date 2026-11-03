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Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Ba, 20:50, 03/11/2026
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VOV.VN - Chiều 3/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hai tổ chức Mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời chúc mừng những kết quả quan trọng mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh, quan hệ Lào – Việt Nam là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận của hai nước trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, mở rộng nội dung và hình thức phối hợp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, hai cơ quan Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lan toả trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có cuộc sống, công việc ổn định, góp phần xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Ngày 3/11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamfong Inmany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Namtha, Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

PV/VOV.VN
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