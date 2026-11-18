Chiều 18/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), đã diễn ra Phiên toàn thể thứ nhất do Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III chủ trì, với sự tham dự của đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên, Nghị viện Quan sát viên, khách mời và đối tác phát triển của AIPA. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

Quốc hội/Nghị viện đồng hành cùng Chính phủ các nước thành viên triển khai hiệu quả các cam kết khu vực và nghị quyết của AIPA

Mở đầu Phiên toàn thể, Đại hội đồng tổ chức lễ kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor-Leste làm thành viên chính thức của AIPA. Chào mừng Nghị viện Quốc gia Timor-Leste, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III nhấn mạnh việc AIPA có đầy đủ 11 thành viên, song hành cùng ASEAN, là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử AIPA, khi có đủ tiếng nói của tất cả nhân dân các quốc gia Đông Nam Á và khẳng định AIPA và Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các hoạt động của AIPA.

Về phần mình, Chủ tịch Nghị viện Timor-Leste Maria Fernanda Lay bày tỏ xúc động và khẳng định đây là dấu mốc lịch sử đối với Timor Leste sau 13 năm là Quan sát viên AIPA và 24 năm kiến thiết đất nước. Chủ tịch Nghị viện Timor-Leste đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và cam kết sẽ cùng các thành viên đóng góp tích cực cho đoàn kết và phát triển của AIPA và ASEAN.

Thảo luận tại Phiên toàn thể, Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên khẳng định ủng hộ chủ đề của AIPA-47, nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm. Đề cao vai trò của AIPA trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các Trưởng đoàn khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, ASEAN tiếp tục là “điểm sáng” về ổn định và tăng trưởng và nhất trí ASEAN cần tiếp tục vun đắp văn hóa đối thoại, tham vấn và đồng thuận, củng cố lòng tin chiến lược, đề cao luật pháp quốc tế, các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương ASEAN và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích thiết thực của người dân, duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Các Quốc hội/Nghị viện sẽ đồng hành cùng Chính phủ các nước thành viên triển khai hiệu quả các cam kết khu vực và nghị quyết của AIPA, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đại diện các nghị viện quan sát viên, khách mời, tổ chức đối tác khẳng định ASEAN là một trong những trung tâm phát triển kinh tế, chính trị quan trọng của thế giới và đánh giá cao vai trò của AIPA trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác ở khu vực; khẳng định ủng hộ và cam kết hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đồng thời đề xuất nhiều phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác với AIPA cũng như ASEAN nói chung.

Nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể

Phát biểu tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, Hội nghị cấp cao ASEAN – 49 có chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” vừa kết thúc tốt đẹp với những cam kết quan trọng về tình đoàn kết, trách nhiệm chung và những giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Đại hội đồng AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” sẽ là sự cộng hưởng mạnh mẽ, sự đồng hành của các cơ quan lập pháp trong việc hiện thực hóa khát vọng và các trụ cột chiến lược của ASEAN khi bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Quá trình gần 60 năm hình thành và phát triển của ASEAN khẳng định rằng: hòa bình bền vững chỉ được tạo dựng từ sự đồng lòng, đoàn kết và trách nhiệm của mỗi quốc gia. Phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, các nghị sĩ AIPA đang tích cực phối hợp cùng cơ quan hành pháp để củng cố hòa bình, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân khu vực.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn kiên định phương châm chủ động, đổi mới và kiến tạo phát triển; tập trung hoàn thiện nền tảng thể chế, khơi thông mọi nguồn lực nhằm tạo động lực bứt phá cho giai đoạn mới, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đến năm 2045: đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

"Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, để xây dựng một mái nhà chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững, mỗi quốc gia thành viên cần không ngừng củng cố nội lực, duy trì ổn định, tăng cường đoàn kết và hợp tác chặt chẽ. Trên tất cả, nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Để hiện thực hóa chủ đề của AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ ba định hướng trọng tâm sau, đó là củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật. Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho mọi sự phát triển. Các nghị viện thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN. Chúng ta cần kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng.

"Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng. Đặc biệt, cần ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, bảo đảm không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện. Các cơ quan lập pháp cần tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đồng thời, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán, coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Phi-líp-pin, Nghị viện các nước thành viên và các nước Quan sát viên để xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường.

Chúc mừng Nghị viện Quốc gia Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của Đại gia đình AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam nhất quán coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với tư cách là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và Nghị viện Quan sát viên cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm.