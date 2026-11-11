Chủ tịch Quốc hội: Mỗi lĩnh vực chỉ có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng

Chiều nay (11/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục tiến hành Đợt 2, Phiên họp thứ 8 cho ý kiến về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Cho ý kiến về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Công tác đại biểu đã chủ động, cầu thị trong việc chủ trì soạn thảo; Hội đồng Dân tộc là cơ quan thẩm tra đã thẳng thắn chỉ ra những điểm đúng, những điểm còn vướng mắc của dự thảo Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ quan điểm xuyên suốt là: nhiệm vụ là gốc, vị trí việc làm và biên chế là hệ quả. Tuyệt đối không lấy nhu cầu biên chế hoặc việc cần bổ sung nhân sự để làm căn cứ điều chỉnh, chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan. Mỗi lĩnh vực chỉ có một đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng, không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ.

Về điều chỉnh lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với ba nhóm nội dung đã được chỉnh lý; đồng thời chỉ rõ, việc chuyển giao phải bảo đảm liên tục, công việc đang thực hiện thì phải làm đến cùng, không để nhiệm vụ rơi vào khoảng trống giữa hai cơ quan.

Tại phiên họp này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 71/2025 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Cần luật hóa các điều kiện tối thiểu về độ tin cậy của quy trình dân chủ trên nền tảng số

Đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) đã có 90 ý kiến của đại biểu Quốc hội, dầu hết các ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên vẫn còn 8 nội dung cần tiếp thu, rà soát và chỉnh lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần luật hóa các điều kiện tối thiểu về độ tin cậy của quy trình dân chủ trên nền tảng số, không chuyển toàn bộ sang văn bản dưới luật, gồm: xác thực đúng chủ thể, tính toàn vẹn của kết quả, lưu vết, khả năng kiểm tra, kiểm chứng độc lập, phương án dự phòng xử lý sự cố, thời hạn lưu trữ bí mật của kết quả biểu quyết, phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xem xét phương án tách thành một điều hoặc một mục riêng về thực hiện dân chủ cơ sở trên nền tảng số theo đề nghị của 9 ý kiến đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho ý kiến về tỷ lệ số lượng người đề xuất nội dung để đưa ra bàn và quyết định. Dự thảo luật có quy định nội dung do người dân đề xuất, đề nghị được đưa ra tập thể bàn và quyết định tại cơ sở, cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp trong trường hợp: có ít nhất 10% tổng số hộ gia đình tại thôn, tổ đồng thuận; có ít nhất 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị cùng đề nghị hoặc có ít nhất 1/3 tổng số người lao động của doanh nghiệp cùng đề nghị.

Cũng trong chiều tối nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).