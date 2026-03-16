Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải là động lực của phát triển

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội cần tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; nhận thức rõ pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển, không là rào cản của phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt rất cao, không phải tổ chức bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự kiến sáng ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử. Trên cơ sở đó, sẽ lập danh sách những người trúng cử, Ủy ban Công tác đại biểu sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu.

"Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trên cả nước đã thực hiện rất nghiêm các quy định của Trung ương", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kết luận cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến đối với Đề án định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị…

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần khẩn trương thực hiện xây dựng chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trước ngày 23/3.

Thực hiện trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, đã xác định: "một tầm nhìn phát triển mới của đất nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững". Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và hoàn thiện thể chế phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

"Chương trình hành động phải thực sự trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao. Nội dung gì, ai làm, làm như thế nào, lúc nào xong, phải rõ ràng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh đất nước muốn phát triển, đổi mới thì phải đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quốc hội cần tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động, xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; nhận thức rõ pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển, không là rào cản của phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đổi mới căn bản tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính khả thi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch và ổn định, các lĩnh vực phát triển mới, như: khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian tầm thấp và không gian vũ trụ...

Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội thống nhất cao với định hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành đều có chất lượng cao, có tính ổn định và khả thi; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, sao cho hoạt động giám sát phải thực sự trở thành một công cụ quan trọng để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; nâng cao chất lượng việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn; các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó cần tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ ĐBQH có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: khách quan; thực chất; gắn với kết quả công việc cụ thể.

Về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu của các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng hồ sơ đề án.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nội dung dự thảo Đề án đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời quán triệt các nghị quyết trụ cột, chiến lược và chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị liên quan đến hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã có kết luận rất quan trọng, trong đó: đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng ủy Quốc hội trong việc chủ động chuẩn bị Đề án; đồng thời nhận định Hồ sơ dự thảo Đề án được chuẩn bị công phu, cơ bản bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhất là các nội dung tại Văn kiện Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Một lần nữa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần tập trung cao công tác chính trị, tư tưởng, trong đó có việc kiểm tra, giám sát quý 2, trên tinh thần Đảng lãnh đạo tuyệt đối, công tác chính trị thông suốt từ bên trong, không để đảng viên suy thoái về tư tưởng.

Cho rằng, Quốc hội là ngôi nhà đại đoàn kết, vì thế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập thể Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đoàn kết; tất cả phải vì việc lớn, việc chung để cùng phát triển.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2021-2025; tặng các tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.