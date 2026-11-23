Sáng 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ công bố quy hoạch TP. HCM

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân và thu hút tối đa các nguồn lực tham gia

Lễ công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của thành phố, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu để bản Quy hoạch có tầm nhìn chiến lược được công bố hôm nay.

Bản Quy hoạch đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cần phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để góp phần chung cho sự phát triển của cả nước.

“Quy hoạch được công bố phải thật sự đi vào cuộc sống. Mà muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là khâu tổ chức thực hiện: thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển.

Cùng với đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và hệ thống pháp luật mới ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

TP Hồ Chí Minh cần xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần về làm việc với thành phố với mong muốn thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển đô thị... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của cả hệ thống chính trị, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quy hoạch là kết quả của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ

Trước đó, phát biểu khai mạc Lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, quy hoạch là kết quả của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị, năm cực động lực, năm trung tâm vệ tinh, 10 hành lang, liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

“Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu trên thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Lãnh đạo thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn sinh động. Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình”, theo ông Lê Quốc Phong.

Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu tại lễ công bố quy hoạch TP. HCM

Các mục tiêu lớn đó là, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.