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Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia

Thứ Ba, 11:30, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar cùng Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia nhân chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Malaysia.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước thời gian qua tăng trưởng mạnh, năm 2025 đạt 16,3 tỷ USD, 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 8,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Malaysia hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và xếp thứ 10 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 804 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn 14,8 tỷ USD.

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Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải cách tư pháp là những nhiệm vụ quan trọng. Tại tiến trình này, các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia trong việc chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, bảo vệ công lý và quyền công dân. Đặc biệt tại chuyến thăm này, Đoàn có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để chia sẻ những kinh nghiệm tốt của hai bên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thu hồi tài sản do phạm tội đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác song phương theo từng giai đoạn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự phối hợp của hai bên đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đồng thời, hai bên tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm củng cố tin cậy chiến lược; duy trì các diễn đàn, hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp hai nước; phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và phù hợp với UNCLOS 1982.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua Chương trình hành động Đối tác Chiến lược toàn diện (2026 - 2030), thúc đẩy hợp tác công nghiệp Halal và Chương trình hợp tác pháp luật (2027 - 2028).

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Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar

Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã đạt được những bước tiến kinh tế đáng nể với những thương hiệu lớn của Việt Nam được đón nhận trên trường quốc tế. Đây là minh chứng cho sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch.

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Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia

Tổng Chưởng lý khẳng định, Malaysia luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam để đạt được những lợi ích chung, đặc biệt là trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

Tổng Chưởng lý cho rằng, cùng là thành viên của ASEAN, hai nước chia sẻ mối liên kết bền chặt trong việc tăng cường tín nhiệm lẫn nhau cũng như khát vọng, cam kết chung hướng tới thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung

Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar nhấn mạnh, Malaysia luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quản trị công và tăng cường nền tảng thượng tôn pháp luật; đồng thời hy vọng chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

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Quan hệ Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển quan trọng

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng có nhiều bước phát triển quan trọng; quan hệ chính trị - ngoại giao thường xuyên được củng cố hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt nhiều thành quả quan trọng.

Lê Tuyết/VOV
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