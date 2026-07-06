Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm vào chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể các cơ quan của Quốc hội một thông điệp ngắn đó là: "Đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu; quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả; giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin; lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ”.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai thực hiện 164 nhiệm vụ, trong đó, có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trong đó, tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội và phối hợp tổ chức 07 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương. Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham mưu hoàn thành 06 đề án; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp tục triển khai 05 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu ban hành 910 văn bản, tổ chức 19 hội nghị triển khai chương trình công tác và tham gia 235 văn bản góp ý các dự thảo đề án, quy chế, nghị quyết.

Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16; hoàn thiện, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp.

Các đại biểu báo cáo tại hội nghị

Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương kết quả của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban đã đạt được trong thời gian qua. Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong hoàn thiện thể chế và trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa kịp thời; nhiều vấn đề thực tiễn được xem xét, quyết định với tinh thần đổi mới, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển.

Quốc hội đã tạo được bước chuyển rõ nét về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chất lượng tham mưu, phối hợp và trách nhiệm thực thi được nâng lên rõ rệt, hình thành phương thức làm việc mới, nền nếp mới và khí thế mới trong hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt, tại Hội nghị Chính phủ 6 tháng đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra rằng, điểm nghẽn hiện nay không còn ở thể chế mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao 1 năm Quốc hội thông qua được 122 luật, nghị quyết; đồng thời giao nhiệm vụ, từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là, có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét; có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng; có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thật sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.

“Toàn hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi; kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm; hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân. Tôi đề nghị, tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và Kỳ họp thường lệ cuối năm; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng. Mỗi dự án luật, nghị quyết phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển; kiên quyết không trình những nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa bảo đảm chất lượng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát phải đi vào thực chất; theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị; tăng cường hậu kiểm, kiểm đếm và làm rõ trách nhiệm. Mỗi quyết sách của Quốc hội phải bảo đảm căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi.

Lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm mục tiêu phục vụ

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp; từ phản ứng sang chủ động; tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải trở thành phương thức quản trị mới; phải khai thác hiệu quả dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Chia sẻ điều khiến mình trăn trở nhất không phải là làm nhiều việc hơn, mà là làm đúng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi quyết sách của Quốc hội liên quan đến đời sống của nhân dân, doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi người phải tự đặt cho mình ba câu hỏi trước mỗi quyết định và mỗi công việc: Đã đúng chủ trương chưa? Đã mang lại giá trị cao nhất chưa? Đã làm hết trách nhiệm của mình chưa? Nếu mỗi người đều trả lời được ba câu hỏi đó bằng hành động và kết quả cụ thể thì chất lượng hoạt động của Quốc hội chắc chắn sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị

“Mỗi cơ quan, mỗi đồng chí lãnh đạo và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành kết quả cụ thể; lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm. Tôi gửi tới toàn thể các cơ quan của Quốc hội một thông điệp ngắn gọn: "Đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu; quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả; giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin; lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm mục tiêu phục vụ", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 14 của Đảng, cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; nếu thực hiện hiệu quả sẽ tạo khí thế mới, niềm tin, động lực trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Quốc hội; xây dựng được niềm trong Đảng và nhân dân.