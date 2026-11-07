Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần: Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội. Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031: