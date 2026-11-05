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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm nữ ĐBQH khóa 16

Thứ Năm, 19:48, 05/11/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Lễ ra mắt Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI vào chiều tối 5/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các nữ đại biểu Quốc hội quán triệt sâu sắc tinh thần xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Kết luận 19 của Bộ Chính trị đã được triển khai, trong khóa XVI để tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn giúp đất nước phát triển hơn nữa; đồng thời nghiên cứu sâu về trẻ em, bình đẳng giới, giới nữ để tham gia các chính sách ở nghị trường.

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Theo Nghị quyết, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI có Ban Thường trực Nhóm gồm: 1 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên kiêm Thư ký Nhóm; Nhóm có 150 thành viên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Chủ tịch Nhóm. Việc thành lập Nhóm tiếp tục tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò, trí tuệ của nữ đại biểu trong hoạt động của Quốc hội.

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Phát biểu tại Lễ ra mắt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các nhiệm kỳ Quốc hội đều có nữ đại biểu Quốc hội tham gia, đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI có tỷ lệ nữ trên 30%. Điều này được các tổ chức thế giới về bình đẳng giới và Liên minh Nghị viện Thế giới đánh giá rất cao.

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Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua các nhiệm kỳ, nữ đại biểu Quốc hội đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã tập trung tháo gỡ thể chế. Đặc biệt đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và khóa XVI, đã xây dựng 122 luật. Quốc hội khóa XVI, tại Kỳ họp thứ nhất khi kiện toàn nhân sự, đã thông qua được 9 luật. Kỳ họp không thường lệ trong 15 ngày thông qua được 17 luật. Tại kỳ họp này, với sự quyết tâm chính trị rất cao, Quốc hội thông qua 44 nội dung quan trọng, trong đó có khoảng 39 luật.

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Cho rằng, trong thành tích chung của đất nước những năm qua, đặc biệt năm 2025 cũng như 9 tháng năm 2026, có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội, trong đó, có sự đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, thay mặt Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội trong thời gian qua.

"Vấn đề thứ nhất, tôi đề nghị phải quán triệt sâu sắc tinh thần xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Kết luận 19 của Bộ Chính trị đã được triển khai, trong khóa XVI xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn giúp đất nước phát triển hơn nữa. Việc thứ hai, rất mong các đồng chí đoàn kết, phát huy sự gắn kết, liên kết, để cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và những việc đã làm được hay chưa làm được. Việc thứ ba, mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội phải nghiên cứu sâu về trẻ em, bình đẳng giới, giới nữ để tham gia các chính sách ở nghị trường. Tất cả đều liên quan tới cán bộ nữ, giới nữ và trẻ em", Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.

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Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần tiếp tục phát huy vai trò của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ở lĩnh vực đối ngoại tại các nghị viện và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các nữ đại biểu Quốc hội hiện đúng sự căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp gỡ gần đây: Đại biểu Quốc hội phải gần gũi với cử tri và nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh ở nghị trường, phản ánh đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các nữ đại biểu Quốc hội và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, nâng cao chất lượng để đáp ứng được yêu cầu trong nhiệm vụ mới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngay sau khi được thành lập, Nhóm đã chủ động triển khai một số hoạt động thiết thực như Nhóm đã tổ chức các hoạt động tại thành phố Cần Thơ, gắn với công tác tri ân, an sinh xã hội, chăm lo, nhận đỡ đầu những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của các nữ đại biểu Quốc hội với cộng đồng

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt vừa qua, trong năm 2027 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Nhóm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của các nữ đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu lần đầu tham gia.

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Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, trao đổi, đề xuất sáng kiến về phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; phát huy vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động lập pháp, giám sát, đối ngoại nghị viện và các hoạt động xã hội, nhân đạo, nhất là hoạt động nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng nhận đỡ đầu 2 cháu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, nhận đỡ đầu 2 cháu và nhiều các đại biểu nữ khác. Đặc biệt, nữ Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Lê Nữ Thùy Dương đã cam kết và tài trợ 10 tỷ đồng cho 10 năm từ 2022 đến 2031, với mức tài trợ 1 tỷ đồng/năm để đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội “Mẹ đỡ đầu”.

Đến nay, liên tục trong 5 năm đã đỡ đầu cho hơn 1000 lượt trẻ nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành lâu dài của nữ đại biểu đối với cộng đồng.

Lê Tuyết/VOV
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