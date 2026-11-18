Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian qua đã được thúc đẩy toàn diện trên mọi lĩnh vực. Việt Nam sẵn sàng đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Singapore sang thăm vào tháng 12/2026.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cho biết rất mong đợi chuyến thăm Việt Nam sắp tới và cho biết cùng tham gia đoàn sẽ có những nghị sĩ quan tâm ủng hộ hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng đề nghị Việt Nam ủng hộ Singapore trên vai trò là chủ tịch ASEAN và AIPA trong năm 2027.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cùng nhau thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore. Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 12/2024 và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng là động lực quan trọng cho hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước.