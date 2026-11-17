Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste
Thứ Ba, 15:53, 17/11/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), chiều 17/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), chiều 17/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian.
VOV.VN - Trưa nay, ngày 17/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47.
VOV.VN - Trưa nay, ngày 17/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47.
VOV.VN - Sáng nay, ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Manila, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines, từ ngày 17-18/11/2026.
VOV.VN - Sáng nay, ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Manila, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines, từ ngày 17-18/11/2026.
VOV.VN - Sáng nay (17/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17-18/11.
VOV.VN - Sáng nay (17/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17-18/11.