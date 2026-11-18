Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ủy ban Chấp hành AIPA, lễ khai mạc và phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) diễn ra từ ngày 17-18/11.

Tại các hoạt động, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ chủ đề của Đại hội đồng “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”; đồng thời đề xuất ba định hướng hợp tác nghị viện: củng cố hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật; kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường, thịnh vượng; lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện.

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện Philippines, Timor-Leste, Singapore và Brunei; cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia dự cuộc ăn sáng làm việc, trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa ba Quốc hội. Các cuộc tiếp xúc tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ nghị viện song phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh AIPA hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập, đồng thời đánh dấu việc Nghị viện Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với ASEAN, đồng thời thể hiện vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong AIPA; góp phần tăng cường quan hệ với nghị viện các nước, thúc đẩy hợp tác khu vực và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.