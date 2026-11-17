Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự AIPA - 47

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, là chuỗi hoạt động thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN cũng như AIPA. Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng cùng các Nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giám sát và đôn đốc thực thi các cam kết, chuyển hoá các thoả thuận thành những hành động cụ thể.

Dự kiến, Đoàn Quốc hội Việt Nam sẽ đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo Nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, hiểu biết và thông tin giữa người dân ASEAN, nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo... Qua đó, góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; hướng tới hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Một số hình ảnh: