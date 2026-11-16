Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương với 8 trụ cột hợp tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam ghi nhận những hợp tác và kết quả tích cực giữa hai nước trong lĩnh vực lập pháp và tư pháp, ghi nhận sự hỗ trợ có ý nghĩa của Chính phủ Canada đối với công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thông qua các chương trình, dự án hợp tác với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác tư pháp thông qua Dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam - Canada" giai đoạn 2025 – 2030. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án; cải thiện khả năng tiếp cận công lý; nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp và thúc đẩy vai trò của nữ thẩm phán trong hệ thống tư pháp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Canada tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Nhất là trong các lĩnh vực mà Canada có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như: bảo đảm tính độc lập của tòa án; nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán; chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của pháp luật và các thiết chế tư pháp trong việc bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, duy trì trật tự kỷ cương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Canada tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục chia sẻ, tham khảo kinh nghiệm lập pháp, tư pháp của bạn bè quốc tế, trong đó có Canada; đồng thời đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác trên nền tảng tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và pháp luật của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động hợp tác nghị viện, hợp tác pháp luật và tư pháp; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác tư pháp và triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner

Về phần mình, Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà đoàn đã nhận được trong suốt chuyến thăm tại Việt Nam; cho biết qua chuyến thăm đã nhận thấy thông điệp nhất quán về quyết tâm tăng trưởng với những mục tiêu và kế hoạch cụ thể của Việt Nam. Song hành với đó là nỗ lực cải cách tư pháp mạnh mẽ nhằm hoàn thiện thể chế và hỗ trợ các mục tiêu kinh tế tổng thể.

Chánh án Tòa án tối cao Canada đánh giá cao cách tiếp cận của Việt Nam khi có nhiều sáng kiến được triển khai, bao gồm việc thành lập tòa chuyên trách tại Trung tâm tài chính quốc tế cũng như tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Việt Nam. Điều này tạo ra sự gắn kết, tương tác với các công ước quốc tế cũng như hoàn thiện luật pháp để hỗ trợ tăng trưởng.

Nhấn mạnh những công việc mà Việt Nam và hệ thống tư pháp Việt Nam đang thực hiện thực sự rất ấn tượng và đáng chú ý, Chánh án Tòa án tối cao Canada cho rằng một trong những trụ cột cho nền kinh tế mạnh là phải có những thể chế công mạnh, điều đó đòi hỏi một hệ thống tư pháp vững mạnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc tăng cường niềm tin của công chúng thông qua hoạt động giáo dục và truyền thông.

Chánh án Tòa án tối cao Canada mong đợi sự hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển; hy vọng Canada có thể tiếp tục học hỏi từ kinh nghiệm cũng như những thành công của Việt Nam, và ngược lại, Canada sẽ chia sẻ những bài học từ kinh nghiệm của mình.