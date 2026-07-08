Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm

Tóm tắt

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm vào chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể các cơ quan của Quốc hội một thông điệp ngắn đó là: "Đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu; quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả; giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin; lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm mục tiêu phục vụ”.

